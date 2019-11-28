المنصوري: اليوم الوطني مناسبة للفخر والوحدة والولاء

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن اليوم الوطني هو عيد للفخر والاعتزاز والوحدة الوطنية والتكاتف، وهو مناسبة عزيزة على قلوب الجميع نؤكد خلالها على مشاعر الولاء والانتماء إلى هذا الوطن الغالي، والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة.

وقال معاليه: إنه في نفس هذه الأيام المجيدة قبل 48 عاماً، اجتمعت الرؤية الثاقبة مع الإرادة المخلصة والعمل الجادّ لتبدأ قصة صعود دولة يافعة، شقّتْ طريقها نحو النهضة والتنمية برؤية منفتحة على العالم وقيم ترتكز على التسامح والسلام والخير والعطاء، فاحتضنتْ على أرضها جنسيات من مختلف أنحاء العالم لتغدو اليوم وجهةً مفضّلةً للعيش والعمل والاستقرار والسياحة، وتحقيق الطموحات والإنجازات وتحويل التحديات إلى فرص، وعاصمةً للاقتصاد والمال والأعمال، ومركزاً عالمياً حيوياً لأنشطة التجارة والاستثمار والمشاريع الريادية.

كما شارك معالي الوزير في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني التي نظمتها الوزارة أمس بمقرها بدبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، إلى جانب الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والموظفين، كما احتفلت مكاتب الوزارة في كافة إمارات الدولة بفعاليات هذا اليوم المتميز وسط أجواء تراثية متنوعة، شملت عروضاً فنية وخيمة تراثية وعروضاً للصقور ومسابقات متنوعة، فضلاً عن تخصيص ألعاب للأطفال، إلى جانب الطبخ الشعبي الحي والفرقة الحربية.