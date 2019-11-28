«الموانئ والجمارك» تحتفل تحت شعار «إرث زايد.. موطن التسامح»

المصدر: دبي- البيان

احتفلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، باليوم الوطني الــ48 لدولة الإمارات تحت شعار «إرث زايد.. موطن التسامح»، مواكبة لعام التسامح 2019، أُقيم الاحتفال في ميناء راشد، وحضره سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومديرو عموم الجهات التابعة للمؤسسة ونحو 1300 موظف.

بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني للدولة، ثم العرض العسكري من ضباط جمارك دبي، وتقديم قسم الولاء، تلاه فيلم مُسجل عن «إرث زايد.. موطن التسامح» وعرض لمسيرة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفقرة ترفيهية تراثية مقدمة من مدرسة دبي الوطنية هذا، بالإضافة إلى فقرة تفاعلية وتشكيل العلَم.

كما تم تشييد القرية التراثية في مقر الاحتفالية، إذ تجول الموظفون والمدعون بين أرجائها، والتي اشتملت على الجلسات العربية وتقديم القهوة والأكلات الشعبية الإماراتية وتشغيل الأغاني والأهازيج الشعبية والوطنية، ما كان له الأثر الطيب على الحضور وتفاعلهم الإيجابي مع فقرات الاحتفال بشكل عام، كما تم إجراء سحوبات جوائز قيّمة للموظفين، اشتملت على الجائزة الكبرى عبارة عن سيارة،، وأجهزة كهربائية «تلفزيونات وهواتف ذكية، وأجهزة تنقية للهواء».

وخلال الاحتفالية كرم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الشركاء الاستراتيجيين وهم: شرطة دبي، بلدية دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، مراسي P&O، ومدرسة دبي الوطنية، وتم تكريم الرعاة تقديراً من المؤسسة على تعاونهم ودعمهم لفعالياتها ورعاة الحفل هم: (Creative Pixels Design Studio)، (EROS)، ( Menras).

وقال سلطان بن سليم: «نحتفل في دولة الإمارات وتغمرنا سعادة حقيقية لأن المؤسسين قرأوا المستقبل، وأقدموا على بناء مشاريع تطور دولة الإمارات ننعم ونسعد بنتائجها اليوم، ولأجل ذلك نحن نحتفل اليوم ببناء الإنسان الذي أرسى دعائمه الآباء ومشى على ذات النهج حكامنا اليوم، ويستكملون هذه المسيرة المميزة، ودورنا في المحافظة على الروح الإيجابية ومواصلة البذل والعطاء».

وأضاف: «عاماً بعد عام تتصاعد الإنجازات في مسيرتنا التنموية الرائدة انطلاقاً من الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة وقدرتها المبدعة على استشراف المستقبل لنتقدم بثبات على طريق الصدارة العالمية، ونشارك بفعالية في قيادة الثورة الصناعية العالمية الرابعة من خلال التخطيط الاستراتيجي الذي تتوجه لمئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى أن إنجازنا الكبير القادم هو إكسبو 2020».