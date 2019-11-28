أنشطة مميزة واعتزاز بالتراث في «محاكم دبي»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت محاكم دبي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة، بتنظيم أنشطة مميزة، عكست ولاء الشعب للوطن واعتزازه بتراثه وهويته، وذلك بحضور طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، والقاضي عبد القادر موسى، نائب مدير عام محاكم دبي، والهيئة القضائية والإدارية وموظفين محاكم دبي.

وأكد المنصوري أن الدائرة دأبت سنوياً على تنظيم الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني، تجسيداً لمكانة هذا اليوم العظيم في نفوس أبناء الإمارات، حيث نفذت حزمة واسعة من الفعاليات والأنشطة المميزة، التي تماشت مع هذه المناسبة التاريخية العظيمة للإمارات، التي تعكس صدق ولاء الشعب للوطن واعتزازه بتراثه، وهو ما يؤكد حرص الموظفين على المشاركة الجماعية بروح الفريق الواحد.