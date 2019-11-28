فقرات تراثية وأوبريت «طموح زايد» في احتفالات الظفرة

المصدر: الظفرة - وام

نظم ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أمس، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة، وبمشاركة كل من بلدية منطقة الظفرة ووزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة وشرطة أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع ومستشفيات الظفرة.

حضر الاحتفال الذي أقيم في حصن الظفرة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعدد من مديري العموم من الجهات الحكومية في منطقة الظفرة والمواطنين والمقيمين.

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات التراثية والشعرية وأوبريت «طموح زايد» لطلاب وطالبات مدارس مدينة زايد وأوبريت «حبي الإمارات» قدمه طلاب وطالبات مدرسة منار العلم.