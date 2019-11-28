«الإمارات دبي الوطني» يطلق حملة «حساب الوطن»

المصدر: دبي- البيان

نظم بنك الإمارات دبي الوطني، فعالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة في مكاتب البنك في منطقة ميدان.

واجتمع فريق عمل البنك وإدارته لتجديد عهد الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة. وعلاوة على ذلك، كرّم البنك موظفيه الذين أدوا خدمة العلم، وتضمنت الاحتفالات مجموعة من الفعاليات والاحتفالات بهذه المناسبة.

وتزامناً مع حلول اليوم الوطني، أطلق البنك حملة اجتماعية تحت عنوان «حساب الوطن»، الحساب غير النقدي الذي يتيح للمشاركين إيداع الأفعال والنوايا والمساهمات الشخصية، والتي تعبّر مجتمعة عن الثروة الحقيقية لدولة الإمارات، ويهدف حساب الوطن إلى توفير أسلوب بسيط وسهل الاستخدام يتيح للسكان التعبير عن محبتهم وولائهم للدولة عبر إظهار مساهماتهم السابقة والحالية ونواياهم المستقبلية التي تعزز ريادة الدولة على مختلف الصعد. ويمكن المشاركة على منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم #حساب_الوطن.

وتنطلق الحملة عبر مقطع فيديو يشارك فيه عدد من المواطنين والسكان من مختلف مجالات الحياة وهم يتحدثون عن مساهماتهم في حساب الوطن. ويظهر في المقطع نجمة رياضة التزلج الإماراتية زهرة لاري ووالد عسكري ورجل إطفاء وعامل وأم إماراتية وطبيب ومعلم ورائد أعمال ورياضي رفع الأثقال من أصحاب الهمم وهم يكشفون عن ودائعهم في حساب الوطن.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «باعتباره بنكاً محلياً تأسس في الدولة وانطلق منها نحو العالمية، لطالما حرص البنك على مواءمة نموذج أعماله وقيمه المؤسسية مع توجيهات حكومتنا الرشيدة، وترافقت مسيرة نموه مع مسيرة النمو والازدهار التي سطرتها الدولة ليتحول إلى رائد عالمي سبّاق للابتكار في مجال الخدمات المالية».

القاسم: شهداؤنا يرسخون الاتحاد

قال هشام عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي ـ مجموعة وصل لإدارة الأصول، إن يوم الثلاثين من نوفمبر يوم يفخر به شعب الإمارات بشهدائه الذين لبّوا نداء الواجب طوعاً للذود عن حمى الوطن، ليظل عزيزاً مصاناً من كل سوء للأجيال القادمة. وتابع: «لا ننسى في هذا اليوم أسر الشهداء وذويهم وأبناءهم، حيث نؤكد لهم في كل عام أن البيت متوحد، وأننا جميعاً أسرة واحدة تلتف حول الأهداف الوطنية السامية التي أطلقها الآباء المؤسسون يوم رفعوا علمنا شامخاً لأول مرة في دبي».