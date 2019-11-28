أجواء وطنية وتراثية تميّز فعاليات «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي باليوم الوطني الثامن والأربعين، وسط أجواء وطنية وتراثية مميزة، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومنى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومشاركة النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وموظفي الهيئة وعدد من المتعاملين.

وأكد موظفو الهيئة التفافهم حول القيادة الرشيدة مع مواصلة العمل الجاد مستلهمين «روح الاتحاد»، ومتضرعين إلى الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعيد الطاير: «يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات».

عزيمة وإصرار

وأشار الطاير إلى أن الثاني من ديسمبر يوم تتجسد فيه معاني العزيمة والإصرار لبناء وطن يبتغي خير ورفاهية وسعادة المواطن والمقيم والزائر، ففي مثل هذا اليوم من عام 1971، أرسى المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه، قواعد اتحاد دولة الإمارات، إيذاناً بانطلاق مرحلة التنمية الشاملة، وواصلت قيادتنا الرشيدة مسيرة النجاح والتميز، لتصبح تجربة دولة الإمارات مصدر إلهام لدول وشعوب المنطقة والعالم، وأصبح اسم الدولة مرادفاً للتميز والازدهار واستشراف وصناعة المستقبل، تتصدر المؤشرات العالمية في العديد من المجالات.

وأضاف: «إذ نفتخر بإنجازات الدولة في جميع القطاعات، يشرفنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي جزءاً من هذه الإنجازات من خلال تحقيقها لنتائج عالمية تتفوق على أكبر المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم، وأود أن أشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، حافظت على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وللعام الثالث على التوالي بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم».

وتابع: «هذا العام، نحتفل باليوم الوطني ونحن في «عام التسامح» الذي يجسد نهج دولة الإمارات في إرساء قيم التسامح والمحبة والعطاء، وهي القيم التي غرسها الآباء المؤسّسون، طيب الله ثراهم، في نفوس كل مواطن ومقيم في الدولة، وازدهرت في ظل قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الدولة واحة للسعادة والرخاء والأمن والأمان يعيش الجميع على أرضها الطيبة في تناغم وانسجام، وتقدم نموذجاً متفرداً على مستوى العالم في السلام والتعايش والتآخي والتكافل.

وفي اليوم الوطني، نشكر الله سبحانه وتعالى، على ما أنعم به علينا من قيادة رشيدة لا تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن وتحقيق رفاهية وسعادة المواطن والمقيم، ونجدد العهد لقيادتنا الرشيدة بمواصلة جهودنا لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء والحفاظ على مكتسباتنا الوطنية والارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتكون أفضل دولة في العالم مستلهمين «روح الاتحاد» كقوة تدفعنا للعمل المخلص والجاد كي يبقى علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً على الدوام».