الدائرة الخاصة لرئيس الدولة تحتفل بفقرات تعكس روح الولاء

المصدر: أبوظبي - وام

احتفلت الدائرة الخاصة لرئيس الدولة باليوم الوطني الـ48 للدولة، وذلك في مقر الدائرة في أبوظبي.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وتضمن الحفل عدداً من الفقرات المتنوعة التي تعكس روح الولاء والانتماء للوطن بمشاركة موظفي الدائرة والفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي.

وأكد علي محمد الرصاص المنصوري وكيل الدائرة الخاصة لرئيس الدولة، أن إحياء ذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة لنستذكر فيها بداية مسيرة الاتحاد التي قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، رحمهم الله، وسار على نهج التقدم والازدهار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.