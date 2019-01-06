محمد بن راشد يرسّخ تفوق دبي

المبدأ الأول: الاتحاد هو الأساس

دبي جزء من دولة الإمارات، وركن في الاتحاد، ترابها تراب الإمارات، ومصيرها مصير الإمارات، وخيرها لكل الإمارات، وشعبها فداء لكل ذرة في دولة الإمارات. نحن في كنف وحمى الاتحاد. مصلحة الاتحاد فوق مصلحتنا، وقوانين الاتحاد فوق قوانيننا وتشريعاتنا، وسياسة الاتحاد هي سياستنا، وأولويات حكومة الاتحاد هي أولويات حكومتنا.

المبدأ الثاني: لا أحد فوق القانون

العدل دولة وقوة وعزة، وضمان استقرار وازدهار. لا أحد فوق القانون في دبي، ولا أستثني أحداً من الأسرة الحاكمة. ولا فرق بين مواطن ومقيم، أو غني وفقير، أو ذكر أو أنثى، أو مسلم وغير مسلم، في تطبيق القانون، والتأخُّر في العدالة ظلم.

وكل عادل هو عندي قوي، وكل ظالم هو عندي ضعيف. والظلم في أي مكان أو لأي فرد، هو تهديد للعدالة كلها في الإمارة. وأنا بريء من كل ظالم، وستبقى الأسرة الحاكمة بريئة من كل ظلم، ما بقيت تحكم هذه الإمارة.

المبدأ الثالث: عاصمة الاقتصاد



هدف حكومة دبي وغايتها، تحسين حياة الناس بتحسين الاقتصاد. دبي لا تدخل في السياسة، ولا تستثمر فيها، ولا تعوِّل عليها لضمان تفوقها. دبي صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.

المبدأ الرابع: النمو له محركات ثلاثة

نمو دبي تقوده ثلاثة محركات، حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً، ويشكل للحكومة دخلاً، وللمواطنين وظائف، وللأجيال القادمة أصولاً.

المبدأ الخامس: مجتمعنا له شخصية متفردة

هو مجتمع يتميز بكثرة العمل وقلة الجدل، مجتمع يتميز بالانضباط والالتزام في وعوده ومواعيده وعهوده، متواضعون عند النجاح، مثابرون عند التحديات، ناشرون للخير، منفتحون على الجميع. مجتمع يسوده الاحترام، ويربط كافة مكوناته التسامح، ويبتعد عن العنصرية والتمييز.

لا نقبل بمن يصنّفون المجتمعات أو يثيرون الكراهية. الأصل في الجميع عندنا الخير والإخلاص والولاء وحب الوطن، إلا إذا أثبت القانون عكس ذلك. ولا يجوز لأحد أن يحكم على أحد أو يحاكمه، إلا من خوّلناه القضاء، أو كلّفناه تطبيق العدالة.



المبدأ السادس: لا نعتمد على مصدر واحد للحياة

تنويع الاقتصاد قاعدة في دستور دبي غير المكتوب منذ عام 1833. وتغير الزمن وسرعة التطورات، يفرض الالتزام بهذا المبدأ دائماً وأبداً. وهدفنا الجديد: استحداث قطاع اقتصادي جديد، على الأقل كل ثلاثة أعوام، قطاع منتج ومسهم في ناتجنا المحلي، وموفِّر للوظائف، وقادر على الاستمرار بقوة دفعه الذاتية.

المبدأ السابع: أرض للمواهب

دبي قامت على الموهوبين من التجار والإداريين والمهندسين والمبدعين والحالمين. بقاء دبي متفوقة، مرهون ببقائها قِبلةً للمتفوقين، واستمرار تنافسيتها، مرهون باستمرار استقطابها لأصحاب العقول والأفكار. ولا بد من تجديد سياساتنا وإجراءاتنا بشكل مستمر، لتجديد جاذبيتنا للمواهب، ولا بدّ من بناء الحياة الأفضل في دبي لأصحاب العقول والأفكار الأفضل.



المبدأ الثامن: نفكر بالأجيال

لا نترك مصير الأجيال القادمة مرهوناً بتقلبات السياسة الإقليمية، ودورات الاقتصاد العالمية، بل نستثمر لهم، ونخلق أصولاً استثمارية من أجلهم. وقاعدتنا في ذلك، أن تمتلك الحكومة في كل الأحوال أصولاً، تعادل عشرين ضعف ميزانيتها السنوية على الأقل. نسعى لضمان المستقبل، ونفكر من اليوم، في رخاء أجيالنا القادمة.

في ملف البيان المخصص تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

حمدان بن محمد: ملتزمون بمبادئ دبي في كل الظروف

مكتوم بن محمد: ميثاق لرفعة الإمارات

محامون: سيادة القانون عزّزت مكانة دبي عالمياً

قانونيون: نعاهد قادتنا على تحقيق العدالة الناجزة

مواطنون: ملتزمون بعهدنا لقادتنا في مواصلة الريادة

مقيمون:محمد بن راشد حوّل دبي إلى وجهة عالمية

تنوع اقتصاد دبي.. قاطرة النمو ومحرّك الفرص

رجال أعمال: ملتزمون بجعل دبي مركزاً عالمياً للأعمال

رؤية محمد بن راشد منظومة من التميّز

مسؤولو دوائر اقتصادية يتعهدون بالتزام المبادئ في الأعمال

حمد بوعميم: دبي نموذج رائد في بناء الأوطان

نعاهد قيادتنا وفخورون بأننا في صدارة أولوياتهم

المبادئ الثمانية لدبي

موهوبون ومبدعون: مبادئ دبي تعزز استقطاب الكفاءات

مبادئ دبي تُعلي دور الاتحاد في ريادة الإمارات

مبادئ رصينة ووصايا ثمينة

المبادئ الثمانية تجسّد رؤية محمد بن راشد الريادية

نتعهد بمبادئ دبي ونصوغها دستوراً للتميز

مسؤولون في دبي معاهدين محمد بن راشد: المبادئ الثمانية منهجنا

وحرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا