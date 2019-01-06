حمدان بن محمد: ملتزمون بمبادئ دبي في كل الظروف

المصدر: دبي- البيان

عاهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على الالتزام بمبادئ دبي في كل الأحوال والظروف، داعياً الدوائر إلى إعلان تعهدها بالالتزام بها وتطبيقها.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «حفظك الله يا صاحب السمو.. ورعاك الله وأدامك ذخراً وسنداً وحكيماً للوطن، المبادئ التي وضعتها هي مبادئنا وأولوياتك هي أولوياتنا وتوجيهاتك هي رؤيتنا ونعاهدك على الالتزام بها في كل الظروف والأحوال.. وأدعو جميع الدوائر لإعلان تعهدها بالالتزام بها، والعمل عليها، وتطبيقها في جميع الأحوال».