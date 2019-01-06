مكتوم بن محمد: ميثاق لرفعة الإمارات

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، التزامه الكامل بمبادئ دبي الثمانية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعهّده بالحفاظ عليها والعمل بالأسس التي تضمنتها، تأكيداً لمكانة دبي، وحرصاً على الوصول بها إلى أرقى المراتب، لتكون دائماً النموذج والقدوة، لافتاً إلى أن المبادئ ميثاق سنواصل العمل من خلاله على رفعة الإمارات.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد، في رسالة وجّهها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، بمناسبة إعلان سموه مبادئ دبي الثمانية، استمراره في مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع أخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وفق تلك المبادئ، استمراراً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على طريق التميز والنجاح، ومواصلة غرس كل القيم والمبادئ السامية التي نشأنا عليها، وتعلمناها من سموه في نفوس الأجيال القادمة.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد إن تلك المبادئ، التي أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس، ستكون بمنزلة الميثاق الجامع الذي سيواصل من خلاله العمل مع أخيه سمو ولي عهد دبي وجميع العاملين في مختلف أجهزة حكومة دبي، من أجل تحقيق رؤية سموه، وجعل دبي دائماً منارة للتطوير الهادف إلى سعادة الناس.

وقال سموه، في نص الرسالة، موجّهاً حديثه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أُعاهدك على الاستمرار على المبادئ والأُسس التي أعلنتموها اليوم (أمس) لدبي، والحفاظ عليها، والعمل بها لجعل إمارتنا الحبيبة نموذجاً يُحتذى بها في شتى المجالات».

وتابع: «سنستمر أنا ورفيق دربي أخي سمو الشيخ حمدان بن محمد على نهجك في طريق التميز والنجاح، لنغرس ما تعلمناه من سموكم من قيم ومبادئ وإصرار وعزيمة على التقدم والرقي في الأجيال القادمة، وسنعمل يداً بيد مع الأخوة والأخوات في جميع دوائر حكومة دبي، وذلك لتحقيق رؤية سموكم والوصول دائماً للرقم واحد».

وقال سموه: «فشكراً سيدي على ما غرستموه فينا من حب التحدي وعدم التردد في التصدي للصعاب، والعمل بروح الفريق الواحد لبناء دولة لا ترضى إلا بالمركز الأول، ابنك مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم».