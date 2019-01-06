نتعهد بمبادئ دبي ونصوغها دستوراً للتميز

المصدر: دبي - البيان

تعهد مسؤولون في مؤسسة دبي للإعلام بالالتزام بالمبادئ الثمانية التي صاغها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدين ما قاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «المبادئ التي وضعتها هي مبادئنا، وأولوياتك هي أولوياتنا، وتوجيهاتك هي رؤيتنا، ونعاهدك على الالتزام بها في كل الظروف والأحوال في تطبيق أعلى المعايير العالمية في كافة المجالات، لتكون دستور عملنا على أسس عالية من الجودة والتميز».

وأكد أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أن الدعوة التي وجّهها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إلى جميع الدوائر الحكومية، بإعلان تعهدها بالالتزام بالمبادئ والأولويات والتوجيهات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي دعوة حقيقية لمواصلة العمل الجاد والمسؤول وفق استراتيجية وطنية كاملة الملامح والتفاصيل، وضع مبادئها وخططها المستقبلية قائد استثنائي صنع نموذجاً فريداً يحتذى به في مختلف مجالات الإدارة الحكومية.

من جهته، تحدث أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، عن أهمية دعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إلى تعهد الدوائر الحكومية بالمبادئ التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تعكس حجم التلاحم الحقيقي والكبير بين قيادة الإمارات وشعبها، تأكيداً للتقدير والعرفان الذي يكنّه الجميع لما يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، من مبادرات وإنجازات ملموسة للجميع بلا استثناء سيراً على نهج المغفور لهما بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، كما هي رسالة واضحة لجميع الدوائر ووسائل الإعلام على حد سواء.