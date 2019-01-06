حمد بوعميم: دبي نموذج رائد في بناء الأوطان

المصدر: دبي - البيان

قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن المبادئ التي كشف عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي استراتيجية متكاملة قائمة على أسس العدل والمسؤولية، والذي يستهدف رفعة شعب وسعادته وازدهاره، مشيراً إلى أن جميع أصحاب المسؤولية في دبي هم تلاميذ في مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم الفريدة في الحكم، والتي أثبتت أنها النموذج الناجح والرائد في بناء الأوطان.

ولفت إلى أن اهتمام سموه بالقطاع الخاص وحرصه على تنويع الاقتصاد، بل وجعل ذلك جزءاً أساسياً من المبادئ الثمانية لدبي، يعزز الثقة الاستثمارية العالمية بدبي وبيئتها، ويؤشر إلى مرحلة متقدمة من النمو المرتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن الاتحاد كان وما زال أساس قصة نجاح دبي وتميز رحلة نموها.

وتعهد حمد بوعميم، بالتزام غرفة دبي بكل المبادئ التي أعلنها سموه والتي تشكل عامل قوة لدبي بين المراكز الاقتصادية العالمية، وعنواناً تنطلق منه الغرفة في مسيرة الترويج للإمارة كونها مركزاً عالمياً للأعمال، ووجهة مستقطبة للاستثمارات.