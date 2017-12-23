الخيل العربي حكايا المجد وخطايا النسيان (1-2)

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قد يظن المرء أن ما يشاهده على مضامير السباقات، ليس سوى سباق للخيل تتنافس فيه أقوى الخيول حول العالم، لاقتناص لقب وتحقيق مجد منشود يشهد عليه العالم بأسره، ولكن إذا نظرنا أكثر إلى الخيل بحد ذاته، فإننا سنجد قصة كبيرة، تعود جذورها إلى المنطقة العربية منذ آلاف السنين، حكاية عربية ترويها رمالها وكثبانها، تأخذنا إلى تاريخ وأصل الخيول حول العالم.

ولكن هذا الاهتمام تضاءل بشكل كبير في الوطن العربي، ما عدا دول مجلس التعاون الخليجي، لأسباب حكومية ومادية وإدارية، ما أدى إلى تراجع الاهتمام بها في موطنها العربي الأصيل.

«البيان الرياضي» يفتح ملف الخيل العربي الذي هجره أهله، وأصبح يتبوأ مكانة ذات شأن في الغرب، بينما نحن العرب أهملناه وجعلناه في طي النسيان.

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