2020 المرأة رئيسة اتحاد

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بكل تأكيد، أنا لست ضد «ربعي» الرجال، عندما أصطف قلباً وقالباً، شكلاً ومضموناً مع فكرة تولي المرأة منصب الرئاسة في تشكيلة مجلس إدارة أي اتحاد رياضي منتخب في الإمارات، بقدر ما أنا مقتنع تماماً بأن الوقت قد حان فعلاً، لأن ندفع دفعاً، ونعمل باجتهاد، ونسعى بإخلاص، ونتعامل بصدق مع حقيقة أن المرأة بمقدورها أن تكون رئيسة اتحاد.

وهو اليوم والحلم الذي طال انتظاره، ليس من المرأة الإماراتية فحسب، بل من رجال كثر منصفين وواثقين من أنفسهم، خصوصاً من أولئك الذين ينظرون إلى النصف «المليان» من الكأس، وليس إلى جزئها الفارغ!



أن تكون المرأة رئيسة اتحاد، ذلكم هو اليوم السعيد الذي ما زالت خانته «فاضية» في سجل تشكيلات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية في الإمارات منذ قيام الدولة في عام 1971.



وحتى يأتي ذلك اليوم، الذي يبدو لنا أن موعده سيكون في عام 2020، دعونا نحلم، نطرح الفكرة، نناقشها بروح رياضية، بعيداً عن الانحياز الأعمى، والأحكام المسبقة القائمة على وقائع أكل الدهر عليها وشرب!

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Ⅶتوصيات «البيان الرياضي»