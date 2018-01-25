قطر وإسرائيل ثنائي الصفقات السرية

أكد اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أنه كلما زاد الوعي لخطورة ما تتعرض له مصر من مخططات تستهدف إسقاط الدولة، كلما كان هناك ضمان لتحقيق انتخابات رئاسية ناجحة.