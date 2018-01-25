قطر وإسرائيل ثنائي الصفقات السرية

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ـــ الإسمنت القطري لبناء المستوطنات في فلسطين
ـــ القضاء الفرنسي يعاقب قطر بسبب تحرّش في سفارتها بباريس
للتفاصيل اقرأ أيضاً:
لمشاهدة مواد "خيانة قطر" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
ـــ الإسمنت القطري لبناء المستوطنات في فلسطين
ـــ القضاء الفرنسي يعاقب قطر بسبب تحرّش في سفارتها بباريس
للتفاصيل اقرأ أيضاً:
شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الاجتماع التشاوري الذي دعا له بوريس جونسون
مدينة المخا الساحلية والقريبة من باب المندب، كانت إحدى المدن التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي، وحولتها على ثكنة عسكرية مطلع العام 2015.
ضبط الجيش اليمني بمساندة التحالف 13 صاروخاً من نوع زلزال 1، بعد تحرير مناطق قرب مدينة اليتمة التابعة لمنطقة الجوف، في وقت حققت قوات الشرعية تقدماً كبيراً، أمس،
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور قرقاش، انه يجب محاربة التشدد والانتصار عليه، فيما أوضح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير
أفادت مــــصادر بالأمم المتحدة بأن ميليشيات الحوثي حظرت أكثر من 35 من وكـــالات الأمم المتــحدة والوكـــالات الدولية ومنظمات إغاثة، من العمل في الأراضي التي استولوا عليها في اليمن.
يعقد مركز الإمارات للسياسات،الاثنين المقبل، حلقةً نقاشية في أبوظبي عن «إيران المأزومة: الأسباب والسياقات والمآلات»، التي يشارك فيها باحثون وخبراء في الشأن الإيراني، من داخل الدولة وخارجها.
أكد مصدر بالمعارضة القطرية أن قطر زوّدت إسرائيل بالإسمنت لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن الدوحة لا يمكن بأي حال من الأحوال
أكدت تقارير إعلامية في لبنان وجود محادثات سرية تجري بين السلطات اللبنانية والسلطات القطرية حول صدور عفو عن الإرهابي السجين أحمد الأسير
قابل الشعب القطري، الإعلان عن إحياء النجمة العالمية باريس هيلتون حفلًا بفندق موندريان بالعاصمة الدوحة، يوم غد الجمعة، بالرفض الشديد،
أكدت المعارضة القطرية، أمس، أن النظام القطري ينهب أموال وثروات المواطنين القطريين من خلال شركات الحرس الثوري الإيراني، التي بدأت تتغلغل في الدوحة.
أكد اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أنه كلما زاد الوعي لخطورة ما تتعرض له مصر من مخططات تستهدف إسقاط الدولة، كلما كان هناك ضمان لتحقيق انتخابات رئاسية ناجحة.
لم ييأس الفرنسي جان بيير مارونجي من ضياع 6 سنوات من عمره في جحيم سجون الدوحة، لكن يبدو أن غضبه الممزوج بشعوره بالظلم يغلب أمله في إنهاء محكوميته بعد عام في ظل تدهور وضعه الصحي.