صفقة لنقل إرهابي لبناني إلى قطر

أكدت تقارير إعلامية في لبنان وجود محادثات سرية تجري بين السلطات اللبنانية والسلطات القطرية حول صدور عفو عن الإرهابي السجين أحمد الأسير وجماعته الذين يبلغ عددهم حوالي 90 موقوفاً، للإفراج عنهم وسفرهم إلى قطر حيث سيقيمون هناك.

وقالت صحيفة الديار اللبنانية إن قطر منحت لبنان مساعدات مالية بقيمة 25 مليون دولار لإقامة سجن بديل عن سجن روميه، نظرا لحاجة لبنان لسجن كبير وحديث وجديد، مقابل الإفراج عن الإرهابي الأسير وجماعته وسفرهم إلى قطر، حيث ستقدم الحكومة القطرية قطعة ارض كبيرة لإقامة جامع ديني إلى احمد الأسير وبعض المباني التي ستقيم فيها جماعته.