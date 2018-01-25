قطر مجرّد مخلب قط

أكد اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أنه كلما زاد الوعي لخطورة ما تتعرض له مصر من مخططات تستهدف إسقاط الدولة، كلما كان هناك ضمان لتحقيق انتخابات رئاسية ناجحة.

وناشد صادق، في تصريحات تلفزيونية، المواطنين المصريين بتدعيم أجهزة جمع المعلومات في الدولة مثل أجهزة أمن الدولة والمخابرات، والتعاون معها بتقديم أي معلومات تصل إليه من منطلق حرصه على مستقبل مصر، مع تدعيم الإعلام الواعي القادر على مواجهة هذه المخططات.

ونوه، بأن هناك محاولات لاستدراج مصر لحرب خارج حدودها، ومن الحكمة والكياسة ألا نستجيب لهذه المحاولات، مشددًا على أن قطر مجرد مخلب قط، ينحصر دورها في إثارة وتغذية الحروب وجميع عوامل التشرذم في المنطقة.