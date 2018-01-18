القمة العالمية للحكومات تقود توجهات العالم المستقبلية للارتقاء بالمجتمعات

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برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق في 11 فبراير المقبل أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، التي ستشهد تغييرات بنيوية محورية تجمع تحت مظلتها عدداً من المنتديات الدولية المتخصصة، لتبحث قطاعات مستقبلية حيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء والشباب والسعادة، والتغير المناخي، ومنصة السياسات العالمية، إلى جانب مبادرات جديدة، تجسد مخرجات الدورات السابقة وتنقلها إلى مرحلة التطبيق العملي.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة أن القمة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت حاضنة للمستقبل ومحفزاً لتشكيل توجهات العالم، وتحولت إلى قائد تغيير يدعم تحويل نتائج ومخرجات الاستشراف العلمي للمستقبل إلى تطبيقات وحلول وأدوات تستفيد منها الحكومات للارتقاء بجودة حياة المجتمعات. وكشف معاليه خلال «حوار القمة العالمية للحكومات»، عن أن الإضافة النوعية الأبرز للقمة تتمثل في تحولها إلى مظلة شاملة لخمسة منتديات دولية تعالج تحديات القطاعات الحيوية المستقبلية.

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