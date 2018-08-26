اشتباكات بين حزب الله وقوات الأسد

المصدر: Ⅶ دمشق - وكالات

اندلعت اشتباكات بين قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد وعناصر من ميليشيا «حزب الله»، أمس، في مدينة دير الزور، للمرة الثالثة خلال شهر.

ونقلت «سكاي نيوز» عن مصادر قولها إن الاشتباكات جاءت بعد خلاف على إدارة المعابر النهرية التي توفر أموالاً وإتاوات من المدنيين العابرين لنهر الفرات. ووقعت اشتباكات أخرى بين ميليشيا حزب الله وقوات موالية للنظام في مدينة البوكمال شرق دير الزور قبل نحو أسبوع، بسبب عائدات الحواجز الأمنية في المدينة.

في السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المدمرة الأميركية «يو إس إس سوليفان» وصلت إلى قاعدة العديد في قطر، محمّلةً بـ56 صاروخاً من طراز كروز بهدف تنفيذ ضربة على سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف: «واشنطن وحلفاؤها يعدّون لضربة جديدة على سوريا بذريعة استخدام دمشق للسلاح الكيماوي»، متهماً هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) بالتحضير لهجوم كيماوي في إدلب لتحميل دمشق المسؤولية عنه، واستخدامه مبرراً للقوى الغربية لضرب أهداف تابعة للنظام.

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