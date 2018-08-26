182 حصيلة قتلى معارك بادية ريف دمشق

المصدر: دمشق ـ وكالات

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية على خلفية العمليات العسكرية المتواصلة في بادية ريف دمشق الواقعة عند الحدود الإدارية مع ريف السويداء، إذ ارتفع إلى 136 على الأقل من عناصر داعش، مقابل 46 من قوات النظام، في المعارك الدائرة منذ 25 يوليو الماضي.

كما رصد المرصد قيام قوات النظام، بعد استقدامها التعزيزات العسكرية، إلى مرتفعات خاضعة لسيطرتها في جبال اللاذقية، بعمليات تحصين مواقع وتدشيم لمزيد من النقاط، بالتزامن مع عمليات تحصين مواقع وانتشارها في مناطق سيطرتها بريف إدلب بعد الاستقدامات الكبيرة التي استقدمتها خلال الـ24 ساعة الماضية إلى المنطقة.

وقدم مسلحون مجهولون على اقتحام مخيم البوابية الواقع بريف حلب الجنوبي، حيث أطلق المسلحون النار على رجل وزوجته، الأمر الذي أسفر عن مقتل الزوج وإصابة الزوجة بجراح، قبل أن يلوذوا المسلحون بالفرار

وسمع دوي انفجار في مدينة أريحا الواقعة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من اتستراد حلب -اللاذقية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.