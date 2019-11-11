محمد بن راشد يقر سياسة حماية الأسرة

المصدر: البيان الإلكنتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء أقر خلاله سياسة حماية الأسرة، وأقر آليات حماية وتدخل ووقاية من كل أنواع العنف الأسري.

وقال سموه: "لا نتسامح في دولة الإمارات مع أي نوع من الأذى نحو طفل صغير، أو شيخ كبير، أو إمرأة ضعيفة."

وأقر سموه اليوم أيضا اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي بالدولة، وأقر إعادة تشكيل مجلس إدارة بريد الإمارات ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

ورحب سموه بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال: "إن جهود المملكة في توحيد الصف اليمني محل تقدير دائم ودعم مستمر من حكومة دولة الإمارات."