أحمد جلفار: دعم للاستقرار الأسري

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

قال أحمد جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، إن إقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «سياسة حماية الأسرة» تأكيد على اهتمام القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يدعم الاستقرار الأسري لتكوين مجتمع إماراتي مترابط ومتماسك يحقق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وتابع: «نحرص في الهيئة على حماية الأسرة باعتبارها المكون الأهم في المجتمع الإماراتي حتى تقوم بدورها الأساسي في تنشئة جيل متلاحم، ونعمل ضمن خطة دبي 2021 التي تولي أهمية كبرى للأسرة كونها النواة الحاضنة التي توفر للفرد فرصة النمو والتطور واكتساب قيم التسامح والمسؤولية والمُواطَنة الصالحة، ويسعدنا أيضاً إقرار سموه للائحة التنفيذية للعمل التطوعي بالدولة».