انتصارات للشرعية وحشد عسكري في تعز

حققت قوات الجيش الوطني بدعم وإسناد من طائرات التحالف انتصارات كاسحة في اليوم الثاني من العملية العسكرية لتحرير تعز، حيث تم تحرير 10 مناطق جديدة، بالتزامن مع إرسال التحالف تعزيزات عسكرية بينها دبابات ومدرعات هي الأولى من نوعها التي تصل إلى المحافظة، في وقت أثبت «بنتاغون» بالأدلة دعم إيران للحوثيين بالأسلحة، فيما أشادت الأمم المتحدة بتبرعات السعودية والإمارات السخية لليمن.

وأسفرت المواجهات في الجبهة الشمالية الغربية عن تحرير 10 مناطق شمالي المدينة، وصولاً إلى جبل الوعش الاستراتيجي، حيث سيتم قطع خطوط الإمداد وفصل الجبهة الغربية عن الجبهة الشرقية للمدينة، في وقت أرسل التحالف تعزيزات عسكرية هي الأولى من نوعها وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين بمقتل 50 منهم بينهم قياديون.

في الأثناء، عرضت وزارة الدفاع الأميركية صوراً لأسلحة وصواريخ إيرانية، دعمت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية لنشر الفوضى في اليمن، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر «يوتيوب». إلى ذلك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتعهد السخي الذي قدمته دولة الإمارات والسعودية البالغ قيمته مليار دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن.

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