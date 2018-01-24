الإمارات: الادعاءات القطرية باطلة قانونياً

أكدت دولة الإمارات أن التصرفات القطرية تجاه الطيران العسكري والمدني الإماراتي تبعث على الأسف والقلق، وأن هذه الاستفزازات لها عواقب وخيمة وتهدد قضية السلم الإقليمي والدولي مشددة على أن ادعاءاتها باطلة قانوناً. وفنّد العميد ركن طيار هلال سعيد القبيسي من القوات المسلحة الإماراتية، وأحمد الجلاف المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، خلال إحاطة إعلامية نظمت أمس، في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مزاعم قطر حول خرق مجالها الجوي.



وقال القبيسي: «لدينا تعليمات بعدم التصعيد ولدينا التزام بمبدأ السلم والحفاظ على الطائرات المدنية والأرواح، ولكن بالنسبة لإجراءات وعقوبات دول مجلس التعاون، فإن وزارات الخارجية هي الجهة الأنسب للتعامل مع الأمر».



من جهة ثانية أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور قرقاش، أن الإنفاق القطري السخي على الآلة الإعلامية لن يغير من طبيعة أن أزمة الدوحة تبقى ثانوية. وقال على «تويتر»، إن «العديد من المسؤولين الأوروبيين يدرك أن قطر في أزمتها سوق واعدة لكافة أنواع العقود، وأن هواجس الدوحة تشكل فرصة سانحة لشركاتهم وبضائعهم، ومع هذا فإن الصفقات والعقود لم تغيّر من قلة الاهتمام بورطة الدوحة».

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