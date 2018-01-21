التحالف: إيران مستمرة في تهريب «الباليستي» للحوثي

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أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن إيران مستمرة في تمكين ميليشيا الحوثي من خرق القرارات الدولية ونقل وتهريب الصواريخ الباليستية التي يطلقها الانقلابيون على المناطق الآهلة بالسكان.

ونجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه منطقة نجران على الحدود مع اليمن. وصرح الناطق الرسمي لقوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الصاروخ تم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

ودعا التحالف المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة، باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون.

ونفذت قوات الجيش الوطني عملية نوعية لتمشيط المزارع الواقعة شرق منطقة يختل، حيث قتلت وأسرت عدداً من عناصر ميليشيا إيران، فيما قتل الحاكم الفعلي للميليشيات في حجة خلال المواجهات شرق صنعاء.

وأظهرت وثيقة حوثية مسربة عزوف الشباب في العاصمة اليمنية صنعاء عن الالتحاق بمعسكرات التجنيد التي فتحتها ميليشيات إيران، بهدف تعويض العجز الكبير في المقاتلين، بعد مقتل الآلاف من عناصرها على يد الجيش الوطني وقوات التحالف في مختلف الجبهات.

إنسانياً، ثمّن وزير الكهرباء والطاقة اليمني، المهندس عبد الله الأكوع، الدعم الذي تقدمه الإمارات لليمن، مؤكداً أن هذا الدعم جاء كطوق نجاة، ليس لليمن وحده، بل للمنطقة بأسرها مما يراد لها من مخططات وأطماع إقليمية.

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