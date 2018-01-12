الإمارات: سيطرة الحوثي على الحديدة لن تستمر

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة لا يمكن أن تستمر.

وقال معاليه في حسابه عبر «تويتر»: «كل الدلائل أن ميليشيات الحوثي مضطربة، فقدان الشرعية بعد مقتل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى جانب خسائر على الأرض، 5000 قتلوا وأسروا في ديسمبر».

وأضاف أن التحالف العربي أكد مجدداً أن جميع نقاط الدخول الإنسانية مفتوحة، ولكن سيطرة الحوثي على الحديدة لإطالة أمد الحرب لا يمكن أن تستمر. وتابع قرقاش: «مقتل صالح بالتأكيد نقطة تحول. بعد ذلك الغضب، الحوثي لا يمكن أن يطالبوا بغطاء وطني.

الآن ينظر إليهم كميليشيات طائفية جشعة وعقبة أمام حل سياسي». من ناحيتها، واصلت ميليشيات الحوثي محاولاتها اليائسة لاستهداف السعودية بالصواريخ الباليستية الإيرانية، إذ اعترض الدفاع الجوي السعودي، أمس، صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات على نجران.

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