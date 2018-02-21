عالم ذكي.. روبوت الحصاد

مذاق الخيار لذيذ لكن حصاده عملية شاقة، وحالياً، تقوم مؤسسة فراونهوفر لتكنولوجيا التصميم وأنظمة الإنتاج، إلى جانب باحثين ألمان وإسبان، بتطوير روبوت ذكي بذراعين، خفيف الوزن وبسيط، وذلك في سبيل أتمتة قطف الخضار، لتقليص تكلفة حصادها.

وفيما يستخدم نظام الذراع المزدوجة برمجيات الكترونية تم تعديلها للمساعدة في حصاد الخيار، تقول فراونهوفر، إن شريكها الاسباني طور كاميرا يمكنها رصد وتحديد موقع الخيار بنسبة نجاح 95%. ويبقى الهدف الآن في جعل الروبوت قادراً على تمييز الخيارات الناضجة عن غيرها.

«دونوت» طائر

طور باحثون طائرة موجهة عن بعد مثل «دونوت» طائر، مجهزة بكاميرا فيديو عالية الدقة، ويمكن وضعها في الجيب، والتحكم بها عبر تطبيقات الهاتف الذكي.

ما يميزها عن غيرها أساساً هو شكلها، إذ إنها لا تأتي على شكل مروحية، بل دائرة يوجد في داخلها مروحتان تغطيهما شبكة للحماية، مما يتيح للمستخدم التقاطها باليد أثناء تحليقها جواً. أما مدة تحليقها في الهواء، فتتراوح ما بين 12 إلى 15 دقيقة لكل عملية شحن للبطارية.

أصغر جهاز لمحاكاة الألعاب

جهاز «بوكيت سبرايت» قد يكون أصغر جهاز محاكاة ألعاب في العالم. وبرغم صغر حجمه، يمكن لمستخدميه أن يلعبوا عليه ألعابهم المفضلة، مثل «غايم بوي» و«سيغا ماستر» وغيرها، إضافة إلى تحميل ألعاب أخرى عبر «واي فاي».

يتصف الجهاز بشاشة بالألوان الكاملة على مكبر للصوت 8 بت، ومعالج ثنائي 240 ميغاهرتز، وذاكرة مؤقتة من 520 كيلو بايت، يمكن إضافة ذاكرة للقراءة فقط، باستخدام وندوز، وليسنكوس وماك وأندرويد.

ويرتبط المستخدمون بشبكة «واي فاي» بوكيت سبرايت، ويعمدون إلى تحميل «ذاكرة للقراءة فقط» والبدء باللعب.

ومن المحتمل أن يعمدوا إلى وقف اللعبة، وإغلاق الجهاز عند اللزوم، والاستئناف من حيث توقفوا.

مروحتان ذكيتان

تمكن العلماء من إلقاء نظرة على اثنتين من الصفائح الشمسية الدقيقة التي من المتوقع أن تسهم في اكتشاف أسرار المريخ في مصنع قسم الفضاء بشركة «لوكهيد مارتن»، أخيراً، والتي تشكل جزءاً من مهمة «ناسا» لاستكشاف المريخ، «إنسايت».

ويتوقع العلماء أن تنطلق مركبة «ناسا» في رحلتها إلى الكوكب الأحمر في مايو المقبل. وإذا هبطت بشكل ناجح بعد ستة أشهر، سيكون هناك توقف لمدة 16 دقيقة حتى يستقر الغبار قبل أن تتفتح تلك كمروحتين يابانيتين.

ويقلص هذا التصميم الكتلة والحجم في الطيران، لكنه يعظم كفاءة الألواح الشمسية على المريخ، حيث قوة الشمس هي ثلث الأرض.

المروحتان بقطر 2.2 متر، ويتوقع، في أوضاع مثالية، أن تغذي بطاريات المركبة بحوالي 600 إلى 700 واط.

«تشيربود» حامل ثلاثي وكرسي للمحترفين

ابتكر مبدعون في شركة يابانية حاملاً ثلاثياً للكاميرا بكرسي مدمج أطلقوا عليه اسم «تشيربود». وذكرت صحيفة «ذي صن» أن هذا الحامل ملائم للمصورين المحترفين الذين يعانون من آلام أرجلهم وتقرح ظهورهم من كثرة التصوير. وهذا الاختراع البسيط المهجن ثلاثي الأرجل يبرز كاميرا ثلاثية بحامل ثلاثي القوائم. كما يمكن طيه وتحويله إلى حجم صغير ويستخدم كحامل أحادي يمكن وضعه في صندوق السيارة بسهولة. وذكر المصممون أن معدات الكاميرا الذكية يتم تثبيتها على إحدى الأرجل، ويتيح المقعد جلوس المصور أثناء عمله.

مؤرخ فنون

الذكاء الاصطناعي قادر على تعليم نفسه تاريخ فن الرسم، وإيجاد روابط بين أجيال الرسامين من أصحاب الأسلوب المتطابق، بل ويعتقد البعض أن بإمكانه رؤية روابط معقدة لا علم لنا بها. ومن هذا المنظور سلطت مجلة «نيو ساينتست» الضوء على تجربة علماء بجامعة روتجرز، عمدوا لتغذية شبكة عصبية دُرّبت على تحديد أسلوب الرسامين ضمن 77 ألف لوحة، بدءاً بفن النهضة وصولاً إلى البوب، لتتمكن من تنظيم تلك الأعمال في جدول زمني، فضلاً عن إيجاد صلة بينها.

جلد إلكتروني

اخترع باحثون دوليون أخيراً جلداً الكترونياً يمنح الروبوتات القدرة على الإحساس بمدى القوة عند مصافحة البشر. يتميز بالمرونة والقوة الميكانيكية والاستقرار الكيميائي، كما يحوي على مجسات لقياس الضغط والحرارة والرطوبة وتدفق الهواء، مما يساعد الروبوت في الشعور بالقدر الصحيح من القوة التي ينبغي تطبيقها، وقياس على سبيل المثال ارتفاع حرارة الطفل.

موصل كهربائي بلا حرارة

حدد باحثون بمختبر لورانس بيركلي معدناً ناقلاً للتيار الكهربائي لا ينجم عنه ارتفاع في درجات الحرارة أثناء عملية التوصيل الكهربائي، مثيرين تساؤلات بشأن صحة قوانين الفيزياء في المدارس.

ومن المتوقع أن تحدث مثل هذه الصفات الغريبة في الموصلات التي تعمل في درجات حرارة مبردة، لكن فريق الباحثين أفاد أنه اكتشف هذه الصفة الفردية في (ثاني أكسيد الفاناديوم)، عند درجات حرارة تصل إلى 67 درجة مئوية.

المعدن في حالته الانتقالية يقوم بمهام مزدوجة، كموصل، وإلى حد ما كعازل، لإنشاء حالة من شبه الموصلات، لإبقاء الالكترونات منظمة في خط، تحركها إلى الأمام بطريقة موحدة.

«كوزمو بايك»

طورت شركة فرنسية ناشئة، دراجة هوائية ذكية وخفيفة، يمكن قيادتها على الطرقات بأمان، من خلال تحذير المشاة عند انعطاف قائدها، ويمكنها تنبيه الدراج من خلال استخدام ضوء ذكي يدعى «كوزمو بايك»، ينبعث من خلف الخوذة باستخدام مغناطيس. سيكون هذا الضوء واحداً من سلسلة من الأضواء الذكية المخصصة للاستخدامات المختلفة، كالزلاجات وخيول السباق، والأعمال الإنشائية، وعمال توصيل الطلبيات والشرطة.