7 خطوات تجدد طاقتك الإيجابية

ضغوط العمل والتوتر عوامل تشحن الطاقة السلبية في النفس البشرية، وتراكمها يؤدي إلى التفكير السلبي ما يؤثر على الإنسان وعلى المحيطين به، وعلى أعماله التي يمارسها يومياً. لذا من الضرورة التخلص من كل ما هو سلبي لرفع الطاقة الإيجابية التي تنعكس على شؤون الحياة اليومية، وهنا بعض الخطوات التي تساعد في رفع هذه الطاقة الإيجابية..

• مجالسة الأطفال، والاستماع إلى حكاياتهم يرفع الطاقة الإيجابية ويحفزها.

• التسامح مع الذات والآخرين، والابتعاد عن الحقد والحسد والمقارنة مع الآخرين.

• جلسات التأمل تساعد على تصفية الذهن وطرد شحنات التوتر والقلق.

• الرياضة في الهواء الطلق لاسيما المشي فهو يجدد الطاقة الإيجابية.

• التخلص من الأفكار السلبية عن طريق الكتابة أو التحدث مع صديق مقرب.

• ممارسة الهوايات وتنميتها، أو تعلم هوايات جديدة.

• أضف عادات جديدة، وغير الروتين الذي اعتدت عليه، نوعية الكتب التي تقرأها أو الشارع الذي تسلكه يومياً.