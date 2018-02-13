عرض عالمي للأزياء المحتشمة في دبي

في خطوة متفردة ترسخ ريادة دبي وإبداعها في عالم الموضة والأناقة، ينطلق أول عرض عالمي للأزياء المحتشمة في «سيتي ووك» خلال الفترة من 28 مارس ولغاية 2 أبريل المقبل، بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبتنظيم المجلس الإسلامي للأزياء والتصميم، وبمشاركة 35 مصمماً يمثلون أكثر من 20 دولة، والمثير في هذا الحدث غياب العارضات ومنصات العرض، وسبب ذلك اعتماد العرض بالكامل على تقنيات تكنولوجية متطورة ومبتكرة، أبرزها 11 شاشة لبث عروض أزياء، وشاشة مائية لتعزيز الإبهار.

إنفاق عالمي

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس، بـ«غاليري لافاييت لو جورميه» في «سيتي ووك» بدبي، وشهد حضور سعيد خرباش، نائب المدير التنفيذي - الاستراتيجية والتخطيط في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وحاتم العقيل، مصمم أزياء ومؤسس علامة «توبي»، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، أكدت علياء خان، المؤسسة ورئيسة المجلس الإسلامي للأزياء والتصميم، أن معدلات الإنفاق على الأزياء من قبل المجتمعات المحافظة بلغ نحو 272 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الملابس المحتشمة ليصل إلى 322 مليار دولار مع نهاية العام، وهذه كلها مؤشرات قوية، للاهتمام بعالم الأزياء المحتشمة، عبر بناء منصة استثنائية لها في مدينة متفردة مثل دبي، لا سيما وأنها تمتاز بحضور عالمي مؤثر على خارطة الموضة.

مزايا

وقالت: التقنيات التكنولوجية المتقدمة والمستخدمة في الحدث، ستضمن له الريادة والتميز في دورته الأولى، لا سيما وأنه يروج لـ«منصة أزياء المستقبل»، وذلك بما يعزز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، ويُمهد الطريق أمام المصممين للوصول إلى الأسواق الجديدة والاستفادة من إمكانيات النمو الهائلة في كل مكان.

وتابعت: يستهدف الحدث عاشقات الموضة المُحتشمة على امتداد 6 أيام، حيث سيقدم نحو 35 مصمماً رائداً، أحدث تشكيلاتهم التي تجسد أحدث خطوط وتوجهات الموضة في عالم الأزياء المحتشمة، عبر عروض متنوعة تبثها 11 شاشة موزعة في أرجاء المكان، وذلك بهدف تحفيز الجمهور على زيارة المعرض المصاحب للحدث، وتعزيز احتكاكه المباشر بالمصممين ومضاعفة فرص التسوق الحصري.

وبسؤالها عن نوعية الأزياء التي سيتم عرضها، قالت: يحتفي الحدث بالعباءات والملابس الرياضية، إضافة إلى الأزياء الراقية والملابس الجاهزة، ومجموعات أخرى مستوحاة من الشارع، علاوة على الإكسسوارات، ومستحضرات العناية بالبشرة المصنوعة من مواد حلال، وغيرها الكثير.

مصممون

من أبرز المصممين المشاركين في الحدث: حاتم العقيل، والمصممة إيزابيلا كابوسانو، الاسم الصاعد في سماء الموضة الإيطالية، وعلامة «داك سكارفز»، ودار «أندر-رابت»، وعلامة «تالاباي» المتخصصة بتصميم العباءات الفاخرة بأسلوب أوروبي أنيق.