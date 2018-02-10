فساتين تجنبيها في «ليلة العمر»

جولة سريعة في معرض العروس بدبي كفيلة بأن تضاعف حيرتك بشأن اختيار فستان الزفاف، لا سيما أن المعرض يضم إبداعات ألمع مصممي الأزياء، ولكن لا تقلقي، فعلى الرغم من تنوع التصاميم والقصات، فإن هناك خبراء سيقدمون لكِ نصائح ذهبية لإطلالة ساحرة ومثالية، ولنساعدك أكثر تجنبي هذه الفساتين في «ليلة العمر».

1

التصاميم الغريبة قد تبدو لافتة ولكنها لا تضمن الأناقة دائماً.

2

فساتين الزفاف القصيرة من الخيارات التي يصنفها الخبراء بالأسوأ.

3

لا تجازفي بارتداء فستان زفاف ملوّن أو مزخرف بشكل مبالغ فيه.

4

اختاري ما يناسب لون بشرتك، حيث تتراوح الألوان بين الأبيض الناصع والبيج والسكري.

5

الفساتين بلا أكمام لا تناسب الممتلئات، على عكس ممشوقات القوام.

6

التصاميم الفضفاضة لا تناسب مياسات القد لأنها تخفي جمال منطقة الخصر.

7

الجزء العلوي من الفستان في غاية الأهمية، لذا تجنبي القصات المبتذلة.

8

الفساتين الثقيلة الوزن قد تعزز شعورك بعدم الارتياح.

نصائح

- اختاري الفستان بما يتناسب وذوقك الشخصي.

- حددي ميزانيتك قبل الذهاب للتسوق.

- لا تتسرعي في الحكم على التصاميم.