الحبة السوداء.. فوائد طبيّة وعلاجية

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الحبة السوداء لها مسميات مختلفة كحبة البركة والكراوية السوداء والكمون الأسود، وهي عشبة نباتية تنتمي لعائلة الشمر واليانسون، سوداء اللون، تنمو بمنطقة البحر المتوسط، وأفريقيا والجزيرة العربية. واستخدم البشر قديماً هذه الحبّة وعرفوا قيمتها الغذائيّة وما لها من فوائد طبيّة وعلاجية.

• الحبّة السوداء لها مفعول قوي في علاج الصداع وتنشيط الذاكرة وتسريع الحفظ.

• غلي الحبّة السحرية وشربها على الرّيق مع ماء فاتر يوميّاً تقي من أمراض الأسنان والحنجرة.

• تسهل من عملية الولادة لدى النّساء عند غليها مع البابونج والعسل.

• تعمل على زيادة إدرار الحليب للمرضع، إضافة إلى أنها تعالج مشكلات العقم.

• الإسراف في تناول هذه الحبّة للمرأة الحامل خاصة مضر جداً لها وللجنين وقد يؤدّي للإجهاض.

• تعالج التقرحات، بمزج عشر قطرات من زيتها مع العسل وقشر الرمان، وتشرب على الريق صباحاً مع الحليب.

• تستخدم في علاج مرض السرطان بإضافة مطحون الحبة مع عصير الجزر.

• مفيدة لمرضى السكري، ومن يعانون ضغط الدّم المرتفع أو التهابات الكلى، كما تخفض نسبة الكولسترول في الدّم.