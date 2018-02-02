363 يوماً من الشاي

المصدر:
  • إعداد: اليازية البدواوي
التاريخ:
طباعة Email

الفنانة ومصممة الغرافيك روبي سيليفيوس، من نيويورك، استخدمت أكياس الشاي المستعملة لبث مشروعها الجديد بعنوان «363 يوماً من الشاي»، كمذكرات بصرية توثق أنشطتها وروتينها الخاص على لوحات مصغرة تستند إلى أكياس الشاي المعاد تدويرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: قمم أوروبا

    قمم أوروبا

    قاطعاً أكثر من 40 ألف كيلومتر، ومتنقلاً ما بين 17 بلداً، في رحلة أسماها «قمم أوروبا»، جاب المصور والرحالة البلجيكي يوهان لولوس،

  • الصورة: ماذا يوجد داخل أطعمتنا

    ماذا يوجد داخل أطعمتنا

    مع قلة الوعي بنوعية ما يُؤكل، أجرت شركة أبحاث «دوبونت نيوترييشن آند هيلث» حملة إبداعية للكشف عن الجانب الآخر من الغذاء:

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon