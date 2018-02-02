الفنانة ومصممة الغرافيك روبي سيليفيوس، من نيويورك، استخدمت أكياس الشاي المستعملة لبث مشروعها الجديد بعنوان «363 يوماً من الشاي»، كمذكرات بصرية توثق أنشطتها وروتينها الخاص على لوحات مصغرة تستند إلى أكياس الشاي المعاد تدويرها.
الفنانة ومصممة الغرافيك روبي سيليفيوس، من نيويورك، استخدمت أكياس الشاي المستعملة لبث مشروعها الجديد بعنوان «363 يوماً من الشاي»، كمذكرات بصرية توثق أنشطتها وروتينها الخاص على لوحات مصغرة تستند إلى أكياس الشاي المعاد تدويرها.
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