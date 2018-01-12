أميركا على جليد قارس

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  • إعداد:عمر حرزالله
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أظهرت صور التُقطت للولايات المتحدة الأحوال الجوية السيئة في أرجاء البلاد، في الوقت الذي بذل فيه الأميركيون جهوداً جبارة لشق طرقهم وسط البرد القارس.

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