أصبح مفهوم تعزيز الصحة مرتبط بالأساليب السريعة لفقدان الوزن الزائد، ولعل السبب في ذلك تأثر شريحة كبيرة الناس بما يتم ترويجه من قبل مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي حول عمليات وحميات ومنتجات تحقق حلم القوام الممشوق والمشدود خلال فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي يستوجب التوعية بمخاطر النحافة السريعة وكيفية مواجهتها.

أبرز مخاطر النحافة السريعة :

شيخوخة مبكرة : للخلايا وخلل في الأمعاء نتيجة اضطراب النظام الغذائي.

جسم مُنهك وضعيف : الحميات القاسية تقود إلى عضلات وعظام هشة وتسلب الجسم حيويته.

بشرة باهتة ومُترهلة : لا تتمكن البشرة من الانكماش بسرعة تتوافق مع الكتلة المفقودة.

ألم مستمر في المعدة : تشكل حصى المرارة يسبب الغثيان وألم في المعدة وهو من المخاطر الشائعة.

مشاكل في الكبد : تبرز مع التغير المفاجئ في الأحماض الدهنية في الجسم.

نصائح هامة لإنقاص الوزن :

•المشي 30 دقيقة يومياً.

•حافظ على جودة نومك.

•لا تتردد باستشارة الطبيب لإنقاص وزنك.

•ركز على نوعية الطعام وأوقات تناوله.

•ابتعد عن مصادر القلق والتوتر.

•الحلول الطبية التي تناسب غيرك قد تضرك.

•استخدم طبق طعام ذا حجم صغير.

أطعمة صحية لإنقاص الوزن :

•صدور الدجاج.

•الشاي الأخضر.

•زيت الزيتون.

•منتجات الألبان.

حقيقة : تجنب تناول الملح والسكر والمشروبات الغازية والوجبات السريعة بداية جيدة نحو إنقاص الوزن.