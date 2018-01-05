البرودة تنعكس على البريطانيين

كغيرها من الدول الواقعة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية واجهت بريطانيا طقساً شديد البرودة هبطت فيه درجة الحرارة إلى تحت الصفر، مما انعكس بصورة سلبية على البريطانيين وأنشطتهم اليومية.
كغيرها من الدول الواقعة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية واجهت بريطانيا طقساً شديد البرودة هبطت فيه درجة الحرارة إلى تحت الصفر، مما انعكس بصورة سلبية على البريطانيين وأنشطتهم اليومية.
اتهمت امرأة بإخفاء طفلين ميتين في ثلاجة منذ سنوات في واقعة أثارت صدمة بعد اكتشافها في ألمانيا هذا الأسبوع.
أقلام التلوين المتناثرة هنا وهناك، فرش الرسم غير المرتبة، هي الفوضى التي تلهم الفنانة التشكيلية رانيا الأطرش، عندما
يُستخرج الصمغ العربي من أغصان وجذوع أشجار الهشاب، ويحتوي على مادة كربوهيدراتية بيضاء ويعد من المواد الطبيعية، التي تسهم
قبل ثلاث سنوات، أطل المخرج الفلسطيني أمين نايفة، بفيلم «زمن معلق»، اشترك في تقديمه بالتعاون مع ثلة من المخرجين الشباب،
لآباء هــم الـرعـيل الأول الـذي لـــولا جَــلَـدُهـم عـلى خطوب الزمان وقـسوة الـعيش لــما كـتب لـجيلنا الـوجود.
يعرض حالياً في مدينة العين عملان تركيبيان للفنانين؛ منال الضويان، وناصر السالم، ضمن مبادرة «آفاق: تكليف الفنانين».
بينت دراسة أن تناول المشروبات الكحولية ينتج مواد كيماوية ضارة بجسم الإنسان، يمكن أن تؤدي إلى إلحاق أذى دائم بالحمض
ستتوفر قريباً على الطرقات سيارات تقرأ وتترجم إشارات المخ للتنبؤ بما يفكر فيه السائق ومساعدته إذا لزم الأمر، هذا ما