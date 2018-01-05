البرودة تنعكس على البريطانيين

التاريخ:
صورة
طباعة Email

كغيرها من الدول الواقعة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية واجهت بريطانيا طقساً شديد البرودة هبطت فيه درجة الحرارة إلى تحت الصفر، مما انعكس بصورة سلبية على البريطانيين وأنشطتهم اليومية.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon