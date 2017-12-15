قوس قزح التايواني يحطم الرقم القياسي

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حطم قوس قزح ظهر في تايوان أخيراً، الرقم القياسي في مدة ظهوره، فقد واصل الظهور بصورة متواصلة تسع ساعات، ما أثار إعجاب السكان المحليين فيما تقاطر السياح لمشاهدة قوس قزح بألوانه السبعة الزاهية.

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