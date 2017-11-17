براءة الطفولة تتجلى بتقليد شخصيات غريبة

براءة الطفولة دفعت بعدد من الأطفال ارتداء بعض الملابس التنكرية والغريبة في إحدى المناسبات السنوية، وتم عرض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار إعجاب متابعيهم.
براءة الطفولة دفعت بعدد من الأطفال ارتداء بعض الملابس التنكرية والغريبة في إحدى المناسبات السنوية، وتم عرض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار إعجاب متابعيهم.
احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تدعو ياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي كافة المقيمين في دولة الإمارات الذين يحملون بطاقة هوية سارية المفعول، لمضاعفة المرح والاستمتاع بكافة الألعاب المشوّقة والأماكن الترفيهية مقابل 275 درهما إماراتيا فقط.
افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، أمس، فعاليات الدورة
شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، فعالية دار كارتييه في دبي، احتفاءً بالعلاقة التاريخية التي
أكدت معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن مشاركة الإمارات في مهرجان الأردن المسرحي يأتي دعماً للحركة
فرسان الإمارات، أبطال سلاح الجو الوطني، يؤدون عروضاً جوية باهرة، تعكس عزة وقوة الدولة، وذلك في رابع أيام معرض دبي
نظّم نادي تراث الإمارات ممثلاً في مركز زايد للدراسات والبحوث ندوة بعنوان «مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
قدّمت إدارة أحد أشهر القطارات في اليابان، القطار الذي ينطلق من طوكيو نحو إيباراكي قاطعاً مسافة 58 كيلومتراً، اعتذاراً
«تراث ثقافي، تواصل إنساني» هو الشعار الذي أعلنت عنه أمانة جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، خلال مؤتمر صحافي عُقد