براءة الطفولة تتجلى بتقليد شخصيات غريبة

المصدر:
  • إعداد: عمر حرز الله
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براءة الطفولة دفعت بعدد من الأطفال ارتداء بعض الملابس التنكرية والغريبة في إحدى المناسبات السنوية، وتم عرض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار إعجاب متابعيهم.

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