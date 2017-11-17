معرض يمزج الطبيعة بالبشر

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في أحد المعارض الفنية التي أقيمت في بوسطن بالولايات المتحدة أخيرا، عرضت بعض اللقطات التي تمزج بين الطبيعة والإنسان، وأبدع المصورون في إبراز الجانب الفني فيها.

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