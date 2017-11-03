جمال من صدأ

عرض أحد المصورين المحترفين صوراً تذكارية لسيارات أكل عليها الدهر وشرب فسادت ثم بادت فتحولت في نهاية المطاف إلى خردة صدئة بدت كقطع تذكارية جذابة على الرغم من عتقها.
عرض أحد المصورين المحترفين صوراً تذكارية لسيارات أكل عليها الدهر وشرب فسادت ثم بادت فتحولت في نهاية المطاف إلى خردة صدئة بدت كقطع تذكارية جذابة على الرغم من عتقها.
تفاجأ زوار صفحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس الخميس، بجملة "عفوا الصفحة غير موجودة"!
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صوراً له أمس، عبر حسابه على «إنستغرام» وهو يرفع العلم على
احتل موقع «البيان» الإلكتروني المركز الأول بين مواقع الصحف الإماراتية على مستوى منطقة الخليج حسب إحصائيات 2017 من
لا يمر عام في دبي إلا وتُحطّم فيه أرقاماً قياسية جديدة تدخلها موسوعة غينيس. وسرعان ما اعتبرت دبي المدينة الأولى على
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنه من دعاة الثقافة والمعرفة وليس
يأتي معرض «قوة الساحل المتصالح: بداية وتاريخ»، الذي ينظم في قلعة الجاهلي بالعين، ليستعيد باقتدار المهام الاجتماعية
كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ضمن فعاليات المعرض، صالح
اختتم المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مساء أمس، جلسة تفاعلية تحت عنوان «قيادة