جمال من صدأ

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عرض أحد المصورين المحترفين صوراً تذكارية لسيارات أكل عليها الدهر وشرب فسادت ثم بادت فتحولت في نهاية المطاف إلى خردة صدئة بدت كقطع تذكارية جذابة على الرغم من عتقها.

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