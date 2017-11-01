أزياء الحجاب الرياضية من «نايك» تعلن انطلاقتها من دبي

كشفت المصممة السعودية مشاعل الراجحي عن أول تشكيلة لأزياء الحجاب الرياضية للعلامة «نايك»، ضمن مجموعتها المعروضة في فاشن فوروارد دبي يوم 28 أكتوبر، والتشكيلة الجديدة «نايك برو حجاب Nike Pro Hijab» ستكون متوافرة في أسواق الدولة موسم ربيع 2018.

تشتهر المصممة السعودية بمزجها لأزياء الشارع وآخر صرعات الموضة الراقية، كما عملت في تشكيلتها الأخيرة على دمج أزياء الحجاب الخفيفة بالأحذية الرياضية.

العمل على التشكيلة الرياضية الجديدة استغرق عاماً كاملاً من التشاور مع بطلات، منهن لاعبة الأثقال آمنة حداد، وبطلة التزلج الإماراتية زهرة لاري التي اختبرت التشكيلة قبل إطلاقها على منصة عرض الأزياء.

صممت التشكيلة بأقمشة خاصة من نايك عليها ثقوب موزعة بطريقة مدروسة توفر التهوية، وهي ليست ظاهرة بالعين المجردة. جميع الأقمشة والإكسسوارات التي صنعت منها التشكيلة خاصة بالرياضيين المحترفين فهي لا تتمزق مهما كانت حدة التمدد والحركة، كما أنها لا تشعر الرياضي بالحكة عند التعرق. وقالت الراجحي إن تشكيلة «نايك برو حجاب» هي امتداد لتشكيلاتها السابقة، فهي ترمز للأنوثة والاستقلال وهي مناسبة للمرأة العصرية.

وقد أرفقت الراجحي تشكيلتها بشعار «القيادة» الذي قالت إنه «يرمز إلى رحلتها مع تشكيلة نايك الأنيقة».

أزياء الحجاب الرياضية كان صراعاً طويلاً وعائقاً كبيراً أمام الرياضيات المسلمات اللاتي اضطر أكثرهن لتصميم أزيائهن بأنفسهن، حتى يتم قبولهن من قبل الهيئات الرسمية التي تحكم الرياضة. وعلى الرغم من التحديات العديدة، حصلت 14 امرأة مسلمة على الأقل على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية في ريو عام 2016.

وخصصت إيناس بوبكري التي فازت بأول ميدالية أولمبية في إفريقيا، برونزيتها «للمرأة التونسية، والمرأة العربية التي تحظى بمكانة كبيرة في المجتمع».