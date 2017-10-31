«ناسا» ترسل أسماءكم إلى الفضاء

الآن يمكنك الانضمام إلى رحلة ناسا المقبلة إلى المريخ عن طريق إرسال اسمك عبر المركبة الفضائية «إنسايت» ولن يكلفك ذلك درهماً واحداً، ما عليك سوى التسجيل في موقع ناسا وملء بياناتك.

ومنذ نشرت ناسا إعلانها لإرسال الأسماء إلى المريخ، عبر تويتر أمس، تلقت الوكالة أكثر من 2.14 مليون اسم، حصلت جميعها على تصاريح رقمية بعد التسجيل مباشرة.

المركبة الفضائية إنسايت تنطلق في مايو 2018، وعلى الراغبين في إرسال أسمائهم إلى المريخ التسجيل عبر موقع ناسا قبل مطلع نوفمبر.

وتوفر بعثة إنسايت فرصة ثانية لهواة استكشاف الفضاء لجمع «نقاط» عن طريق إرسال أسمائهم على متن بعثة ناسا. وأوضحت ناسا في موقعها أن المزيد من الفرص لجمع النقاط ستتوفر قريباً. وفي ديسمبر 2015، طارت أسماء 1.38 مليون شخص على متن المركبة الفضائية أوريون التي كانت مهمتها نقل رواد الفضاء إلى وجهات عميقة من الفضاء منها المريخ وما حوله.

ولإرسال اسمك إلى المريخ على متن إنسايت، يمكنك تسجيل الدخول على موقع ناسا: وكتابة اسمك الأول، اسم العائلة، البلد والبريد الإلكتروني. ومن المقرر أن تنطلق المركبة الفضائية إنزيت، من قاعدة فاندنبرغ الجوية بكاليفورنيا شهر مايو 2018 لتصل شهر نوفمبر 2018.

مهمة إنسايت

وفقاً لناسا، فإن إنسايت مخصصة للتحقيق في العمق الداخلي لكوكب المريخ. وسوف تضع أول مقياس للزلازل مباشرة على سطح المريخ لقياس الزلازل المريخية واستخدام الموجات الزلزالية للتعرف إلى المناطق الداخلية للكوكب.

كما أنها ستقوم بنشر مسبار حراري ذاتي من شأنه أن يتعمق في الأرض أكثر من أي جهاز سابق على الكوكب الأحمر.

والنتائج التي تجمعها المركبة ستمكن علماء ناسا من دراسة تشكيل وتطور جميع الكواكب الصخرية، بما في ذلك كوكب الأرض.