5 خدمات تجميلية ينبغي تجنّبها في الصالونات

صالونات التجميل وجهات تعشقها النساء، لما توفره من فرص الاستجمام والعناية بالجمال وتجديد المظهر، ورغم التزام كثير من الصالونات بتطبيق المعايير والاشتراطات الصحية، إلا أن أخصائية أمراض الجلدية والتناسلية د. إيمان فتحي السيد، تؤكد لـ«البيان» أن هناك 5 خدمات تجميلية تساعد على انتقال العدوى عبر البكتيريا والفطريات والجراثيم مسببة أمراضاً متنوعة.

وتقول د. إيمان فتحي السيد: يصعب إقناع كثير من السيدات والشابات أن العناية المنزلية بالجمال أفضل بكثير من اللجوء للصالونات، لاسيما أن شريحة واسعة منهن يتعاملن مع صالونات التجميل كونها ملاذاً للراحة والاستجمام وإبراز الأنوثة وتعزيز الجمال، إضافة إلى بعضهن يعتبرن أن ارتياد الصالونات بشكل أسبوعي بمثابة مكافأة للنفس بعد أسبوع عمل مرهق، وهنا تكمن الكارثة، وإذا كان لا بد من الذهاب إلى الصالون فإنني أنصح كل امرأة بجلب أدواتها الشخصية ليتم تنفيذ الخدمات بها.

العناية بالأظافر

وتابعت: أنصح بتجنب بعض الخدمات التجميلية في الصالونات، مثل خدمة العناية بالأظافر، لاسيما أن تعقيم الأدوات المُستخدمة من الفيروسات، ليس سهلاً، لأن قتل كثير من الفيروسات يتطلب درجات حرارة عالية، وغالباً لا تتوفر هذه الخاصية بأجهزة التعقيم المستخدمة في صالونات التجميل، بل في المستشفيات والعيادات.

وأضافت: تكمن الخطورة أيضاً في إزالة الجلد حول الأظافر، وما لا تعرفه كثير من النساء أن وظيفة هذا الجلد حماية الأظافر، وعندما يتم قصه بعمق، فإن يصبح من السهل انتقال العدوى والفطريات والفيروسات إلى داخل الجلد، ما قد يؤدي إلى التهاب النسيج حول الأظافر أو الإصابة بمرض الكبد الوبائي.

غسيل وتجفيف الشعر

وتحدثت أخصائية أمراض الجلدية والتناسلية، عن إمكانية انتقال العدوى عبر غسيل وتجفيف الشعر، وقالت: يجب التأكد من نظافة مغاسل الشعر أولاً، ثم التأكد من تعقيم المشط ومقابض الشعر تجنباً لانتقال الفطريات والحشرات وخاصة قمل الشعر أو حساسية فروة الرأس.

تقشير القدمين

وأوضحت د. إيمان فتحي السيد أن العناية بالقدمين والاهتمام بنظافتها ضرورة، لاسيما أن إهمالهما قد يؤدي إلى نمو البكتيريا والفطريات خاصة فترة الصيف، ولكنها دعت إلى الوعي بخطورة خدمة تقشير القدمين للتخلص من الجلد الميت، وقالت: إهمال تنظيف وتعقيم أحواض غسل القدمين قد يؤدي إلى انتقال الفيروسات وظهور الثواليل والفطريات لاحقاً.

حمامات البخار

ورغم الفوائد الكبيرة لحمامات البخار والمُتمثلة في تنشيط الدورة الدموية والتخلص من الجلد الميت وتعزيز الحيوية والنشاط، إلا أن السيد أشارت إلى أهمية التأكد من ملامسة الجلد لأسطح نظيفة ومعقمة.

وقالت: تكتفي بعض المشرفات على أقسام حمامات البخار أو ما يسمى بالحمام المغربي، برش الماء على الرخام أو المفارش الجلدية أو البلاستيكية التي تجلس عليها السيدات في الحمام، وهو الأمر الذي لا يضمن تعقيمها بشكل كامل. وأضافت: يجب على السيدات أيضاً التأكد من تغيير الكرار الورقي على المقاعد بشكل كامل تجنباً لانتقال العدوى.

إزالة الشعر

ونوهت السيد بضرورة قراءة المنشورات التحذيرية الصادرة عن البلدية والتي يتم غالباً تعليقها في غرف العلاجات، وقالت: في الغرف الخاصة بإزالة الشعر «الواكسنغ» يوجد ملصق توعوي رسمي حول عدم إعادة غمس الملعقة الخشبية أكثر من مرة واحدة في السائل، ولكن استهانة غالبية السيدات بهذا الأمر إلى جانب عدم التزام موظفات الصالون بهذا الملصق، قد يسبب انتقال العدوى بسهولة.

رونق

تطرقت إيمان السيد للحديث عن جلّ الأظافر، الذي يغري كثيراً من السيدات والشابات لكونه يدوم لفترة أطول ويحافظ على رونقه، وقالت: قد يُسبب جلّ الأظافر تحسساً موضعياً كما أنه قد يُضعف الأظافر الطبيعية ويتسبب بتكسرها.

إيمان السيد:

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