نحب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونحن ممتنون لكل ما صنعه لأجلنا، فنهجه مستمر في حياتنا. هذا ما قالته الموسيقية والكاتبة إيمان الهاشمي في مستهل حديثها عن «الميني أوبريت» الذي تحضره بعنوان «عام زايد»، وأوضحت في حديثها لـ «البيان»، بهذا العمل أكون أول إماراتية تضع كلمات ولحن «ميني أوبريت»، وأضافت: تبلغ مدته 5 دقائق وسيقدم 7 نوفمبر المقبل على مسرح قصر الإمارات بأبوظبي، في احتفالية تقام بمناسبة «يوم التسامح العالمي .

غناء بلغتين

قالت إيمان الهاشمي: سنقدم «الميني أوبريت» باللغتين العربية والإنجليزية بمرافقة «كورال» يغني بمصاحبة أوركسترا وضعت ألحانها مسجلة، وأوضحت: ينتمي لـ «الكورال» المشارك كل الجنسيات المقيمة على أرض الدولة وهم من كل الأعمار.

وأضافت: جاءت مشاركتهم للتعبير عن محبتهم للمغفور له الشيخ زايد، ونسقت في هذا مع المدارس والجامعات وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أن بعضاً منهم موسيقيون والآخرين لا علاقة لهم بالموسيقى. وفسرت أن الهدف أن نقول للعالم كله إن العام 2018 هو «عام زايد».

وأوضحت الهاشمي: عملت على وضع اللحن منذ شهر رمضان الماضي وعزفته وسجلته أوركسترا كاملة، ومن ثم وضعت الكلمات التي تبدأ بعبارة للجزء العربي «زايد هو والدنا». وأضافت أن من يضع اللحن والكلمات هو الأكثر قدرة على إظهار المشاعر بدقة، فيظهر العمل أكثر تكاملاً.

الإماراتية الأولى

تعتبر إيمان الهاشمي نفسها الأولى في العديد من المجالات قالت: أول من عزفت في يوم الموسيقى العالمي سنة 2000، وأول من مثّلت الدولة بالعزف على البيانو في إيطاليا إكسبو ميلان 2015، وأول من لحّنت لحناً عسكرياً بآلات عسكرية تحت عنوان «الشهيد» وأول من كتبت ولحنّت أوبريت بالكلمات والتدريبات باسم «عام زايد».

ولم تقف تجربتها عند الموسيقى بل أصدرت من قبل عدداً من مجموعات القصص القصيرة عن هذه التعددية قالت: لا أعتبر نفسي محترفة بأي من المجالات بل أنا مجرد هاوية، أعبر بمجالاتي عندما أعجز عن الكلام.

وأوضحت أن الاحتراف يتطلب جهداً أكبر وأنا اخترت احترافي عندما حصلت على البكالوريوس في الموارد البشرية والآن أكمل لأحصل على ماجستير في الإعلام. وأضافت: إلى جانب هذا أعمل دائماً على تطوير مواهبي وأسلوبي بالتعبير في مجال يعكس انفعالاتي عندما لا أستطيع الكلام، ويساعدني في هذا خيالي غير المحدود.

وقالت: أما هدفي الأساسي أن أكون ناشطة اجتماعية تطوعية، أساعد الجيل وجميع العازفات في دولة الإمارات ليصلن إلى درجة الاحتراف، ويصلن إلى درجة وضع اللحن مهما اقتضى منهن الأمر.

تواقيع

قالت إيمان الهاشمي: سأوقع خلال الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب على مجموعتي «جواز suffer» التي ستصدر في طبعتها الثانية عن كتاب للنشر، والتي اخترت المفردة الثانية من عنوانها بالانجليزية لأنها تعني «معاناة»، وأضافت: سأوقع أيضاً مجموعتي القصصية «أنت تخدعك» الصادرة عن دار مداد.