«حمدان بن محمد للتصوير» تتوّج الفائزين بمسابقة «إنستغرام»

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر مايو الماضي والتي كان موضوعها «التصوير من الأسفل».

وقد شَهِدَت المسابقة حضوراً خليجياً قوياً بفوز 4 مصورين خليجيين من أصل 7 فائزين. حيث فاز المصور السعودي محمد سليمان الفالح بجانب المصور الكويتي فهد العنزي والعُمانيّ هويشل عامر الشكيلي والعراقيّ حسين نجم عبد. العدسة الإندونيسية واصلت حصد الميداليات كما الموسم الماضي، من خلال المصورين يوغي رحمة سيوكري، وإف بي أنغراهيتو، أما الفلبين فقد مثّلها في قائمة الفائزين المصور كارلو جي زامورا.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر مايو استخدام الوسم HIPAContest_FromBelow#.

وفي معرض تعليقه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: الموضوع الافتتاحي لهذا الموسم كان لافتاً ومحيّراً لكثير من المصورين، ومع ذلك فقد بذلوا مجهودات كبيرة لتوليف رؤاهم البصرية والمشاركة فيه بأعمالٍ نوعية، النتيجة كانت مرضية من خلال 1050 مشاركة وصلتنا وتم اختيار 7 فائزين مستحقين، نبارك لهم الفوز ونطالبهم بالمزيد من العمل الجاد.

ونقدّم شكرنا وتقديرنا لكل المصورين المجتهدين المشاركين ونتمنّى لهم حظاً أوفر في المرات المقبلة. المصور العراقي حسين نجم عبد كشف عن قصة صورته الفائزة والتي تُظهر رجلاً فقد بصره جرّاء إصابته برصاصة في محافظة الناصرية في جنوب العراق في الخامس والعشرين من مارس 2017.

حيث وصف حسين بصورته الحزن العميق للرجل وتعلّمه من حكمته وصبره. وقد سبق لحسين الفوز في مسابقات عراقية وعربية، لكنه اعتبر أن فوزه الآن سيفتح له آفاقاً أوسع ويمدّه بطاقة أكبر لمواصلة العمل على مشاريعه ذات الصبغة الإنسانية.

المصور العُماني هويشل الشكيلي يقول عن صورته الفائزة: استغرق التحضير للصورة 30 دقيقة من المحاولات الحثيثة للوصول للوضعية المناسبة لإظهار كافة عناصر الصورة في قلعة بهلاء القديمة في محافظة بهلاء. سعيدٌ جداً بالفوز وأشكر الجائزة على تقديم هذه الفرص الداعمة لجميع المصورين العرب. لدي خطط لتطوير مجموعتي من الصور الفوتوغرافية.

أسماء الفائزين والصور الفائزة

الاسم الدولة @”إنستغرام”

محمد سليمان الفالح السعودية Alfaleh1

فهد العنزي الكويت fhd al3nezi

هويشل عامر الشكيلي سلطنة عُمان ado maali

حسين نجم عبد العراق husseinnajempho

يوغي رحمة سيوكري إندونيسيا Kiisut

إف بي أنغراهيتو إندونيسيا anggrahitotito

كارلو جي زامورا الفلبين caloyzamora