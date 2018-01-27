الإمارات تسجّل حضوراً نوعياً في «دافوس»

ـــ محمد القرقاوي: الإمارات حريصة على تعزيز العلاقة مع المنتدى
ـــ كلاوس شواب: الإمارات نموذج عالمي لحكومات المستقبل
ـــ عمر العلماء: تمكين الحكومات والمجتمعات للاستفادة من تقنيات «الاقتصاد الرقمي»
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ـــ محمد القرقاوي: الإمارات حريصة على تعزيز العلاقة مع المنتدى
ـــ كلاوس شواب: الإمارات نموذج عالمي لحكومات المستقبل
ـــ عمر العلماء: تمكين الحكومات والمجتمعات للاستفادة من تقنيات «الاقتصاد الرقمي»
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