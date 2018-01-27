وزير الخارجية الإيطالي: «إكسبو دبي 2020» بوابة حقيقية للشرق والمنطقة

حضر صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية المؤتمر الصحافي الخاص الذي عقد أمس بمبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية وذلك لتقديم المشاركة الإيطالية في «إكسبو دبي 2020».

وعبر انجيلينو الفانو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي- خلال افتتاحه المؤتمر بحضور باولو غليسنتي المفوض العام لإيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي - عن الاهتمام البالغ الذي توليه بلاده للمشاركة في هذا الحدث الكبير والذي يقام بعد استضافته مسبقا في عام 2015 بمدينة ميلانو الإيطالية الأمر الذي يعزز من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار إلى أن إيطاليا تسعى لتقديم كل ما من شأنه إنجاح مشاركة شركاتها ومؤسساتها، حيث تعتبر دبي بوابة حقيقية للشرق والمنطقة لما وصلت له من مكانة متقدمة في كافة المجالات الحيوية والتجارية ولما توفره من مناخ مهم للاستثمار والتعاون مع الدول.

مكانة

وأكد السفير الريسي أهمية إكسبو دبي 2020 كونه أول معرض في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا منوهاً إلى أهمية مشاركة إيطاليا لما لها من تاريخ عريق وغني في مجالات الابتكار والصناعة والفن والموسيقى والأزياء والأطعمة.

ولفت الريسي إلى أن تأكيد مشاركة أكثر من 160 دولة يعتبر فرصة كبيرة للشركات الإيطالية لتقديم نفسها عبر هذه البوابة العالمية إضافة لفرص الاستفادة من عقود البنى الإنشائية والتجارية التحضيرية والتي بلغت أكثر من 10.8 مليارات درهم في 2017 إضافة للعقود التي سيتم الإعلان عليها في 2018.

وأعرب باولو غليسنتي المفوض العام لإيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي عن حماس بلاده لهذه المشاركة منوهاً إلى التنسيق الكبير الذي يتم بين الطرفين في هذا الصدد مشيراً إلى أنه يعمل مع فريق عمله على استثمار هذه الفرصة بتقديم إيطاليا بما يتناسب مع تاريخها وثقافتها وإمكاناتها وفي إطار يليق بالإمارات ودبي التي تعتبر مركزاً عالمياً يستقطب أحدث الأفكار والتقنيات والطاقات والمهارات مما يدعو إلى التعاون الوثيق بين البلدين بما فيه من تعزيز للمصالح المشتركة بين البلدين.