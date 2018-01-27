ملتقى الشركات الناشئة يستكمل حملاته الترويجية

أطلق «ملتقى الشركات الناشئة» الجولة الثانية من الحملات الترويجية لفعالياته ومسابقاته في كلٍّ من الكويت، سلطنة عمان ومصر.

وتهدف الحملات الترويجية والأنشطة التنافسية في المنطقة للتعرف على أفضل الشركات الناشئة فيها، وتحفيز انطلاق نهضة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط. وتقام فعاليات ملتقى الشركات الناشئة في «مركز دبي التجاري العالمي» من 9 إلى 11 أبريل 2018، بهدف ربط الشركات الناشئة بأوسع شبكة من المستثمرين.

وستتنافس الشركات الناشئة الكويتية ضمن فعالية الترويج والمنافسات التي تقام في «شركة كوبليك للخدمات» -الشريك المضيف للمسابقة- في 25 يناير 2018، حيث تجرى مراحل التصفية للتأهل إلى الجولة النهائية. كما ستشارك الشركات الناشئة في عُمان ضمن فعالية الترويج والمنافسات التي سيستضيفها الشريك المضيف مركز «ساس لرواد الأعمال»، في واحة المعرفة بمسقط، في 28 يناير الجاري. بينما يتنافس رواد الأعمال في مصر ضمن فعالية الترويج والمنافسات التي سيستضيفها الشريك المضيف «كريايتف هاب» في 19 و20 فبراير 2018.

فرص

وستحظى الشركات الناشئة الفائزة في هذه الأنشطة التنافسية بفرصة الحضور إلى دبي، والمشاركة في «ملتقى الشركات الناشئة» في أبريل المقبل في زيارة مغطاة التكاليف لخوض التصفية النهائية مع ثلة من أفضل العقول المهارية من رواد الإعمال.

وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لـ«ملتقى الشركات الناشئة»: «يتبدل المشهد الاقتصادي في العالم العربي بشكلٍ متسارع؛ من «الأبنية الذكية»، وعمليات الدفع الرقمية، إلى استبدال وسائل نقل الطرود البريدية التقليدية لتستخدم طائراتٍ صغيرة من دون طيار وكلها مؤشرات إلى أننا ندخل مرحلةً مثيرة في التحول الرقمي للخدمات». وأضاف أننا لاحظنا الاهتمام المتزايد من مئات الشركات الناشئة في دول المنطقة من خلال الإقبال الكثيف والحثيث على المشاركة في فعاليات الترويج والمنافسات التي نظمها «ملتقى الشركات الناشئة».