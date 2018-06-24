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بالفيديو.. ابنة الوليد بن طلال.. أول سائقة في شوارع السعودية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

نشر رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال فيديو لابنته ريم وهي تسوق سيارتها لأول مرة في شوارع السعودية بعد تطبيق قرار  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وخرج الوليد بن طلال مع ابنته وحفيداته مساء السبت بعد منتصف الليل لتكون بذلك ابنته أول امرأة تسوق السيارة في شوارع السعودية.

وأشاد الوليد بن طلال بقرار خادم الحرمين الشريفين  الذي أتاح للمرأة حرية القيادة، معتبرا ذلك إنجازا عظيما يسجّل في تاريخ المملكة وقيادتها.

 

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