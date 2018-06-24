"سمر" تروي كيف قادت سيارتها للمرة الأولى في السعودية

المصدر: أ ف ب

بدأت النساء في السعودية اليوم الأحد قيادة السيارات في شوارع المملكة في خطوة اصلاحية تاريخية تأتي في وقت تشهد فيه المملكة تغييرات اجتماعية متسارعة.

في الآتي شهادة امرأة سعودية تقود سيارة لأول مرة في الرياض:

"اسمي سمر المقرن. انا محاورة وكاتبة".

"أشعر بالقشعريرة في جسدي كله كوني اخرج الآن وأمسك بالمقود وأنا معتادة منذ أن ولدت أن أجلس في الخلف مع السائق. القيادة مسؤولية (...) وأنا لدي القدرة وتعلمت القيادة".

"أقود في كل دول العالم، والآن أتى اليوم الذي أقود فيه في بلدي. هذه ثقة، ونحن نساء السعودية على قدر الثقة".

"كنت متأكدة أن هذا اليوم سيأتي، لكنه أتى بسرعة. الإرادة السياسية والتغيير جاءا بسرعة".

"لم أعد أرى أي عوائق. كانت مسألة قيادة المرأة وجرى حلها (...) والقادم أجمل".

"الجميع يطلبون مني أن آخذهم للعمل أو لشرب القهوة. من الجميل أن أتنقل مع أمي، وإن شاء الله سأستطيع أن ألبّي لها طلباتها وأن تجلس إلى جانبي بدل أن تجلس في الخلف".

"أحببت اليوم أن ارتدي عباءة بيضاء لأنني أشعر أنني كالفراشة، بل كعصفور. السيارة بيضاء أيضا، والسلام كذلك".

"اكره القيادة على كل حال، لكنه حقي. أن اقود أو لا اقود أمر يعود لي وحدي".

"أكبر مشكلة لدي كانت أن أضع إبني (...) في المقعد الخلفي لسيارة وأن يقوده السائق إلى الوجهة المقصودة.

أشعر برعب وخوف ولا أستطيع أن أضعه في السيارة مع سائق. يجب أن أكون معه وأن أتابع ما يحصل لانني اخاف عليه".

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