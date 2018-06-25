الاتحاد المصري ينفي الاتجار في التذاكر

المصدر: فولغوغراد - د ب أ

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً أمس، للحديث عن أزمة تذاكر مباريات كأس العالم المقامة حالياً في روسيا، وحقيقة بيعها من جانب أعضاء الاتحاد المصري.

وذكر الاتحاد في بيانه: «تابع الاتحاد المصري لكرة القدم ما يتم تناوله بلا سند من الحقيقة بخصوص عملية بيع وتوزيع تذاكر مباريات كأس العالم ويهمه توضيح عدة نقاط». أوضح البيان: «عملية بيع التذاكر لها ضوابط، حيث تم تخصيص نسبة 8% من تذاكر كل مباراة للاتحاد المحلي طرف المباراة يتسلم منها 700 تذكرة فقط، تمت زيادتها فيما بعد بـ350 تذكرة ليكون الإجمالي 1050 تذكرة». أضاف البيان: «تسلم الاتحاد 30 تذكرة إضافية لمباراة أوروغواي و50 لمباراة روسيا لطرحها بالسعر المحدد، فيما تم طرح المتبقي من التذاكر إلكترونياً».

وتابع: «تم إرسال البطاقات الذكية الخاصة بهذه التذاكر مباشرة إلى العناوين المسجلة».